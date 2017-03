El director general de Tráfico: "Yo no he ocupado nada por la cara"

El director general de Tráfico, Gregorio Serrano, niega que laGuardia Civil le haya adjudicado un piso gratis, tal y como desveló el programa 'El objetivo', de la Sexta, este domingo por la noche. "Yo no he ocupado nada por la cara", ha afirmado en una rueda de prensa que ofrece este lunes por la noche en la sede de la Dirección General de Tráfico.

"No es cierto que se me haya adjudicado una casa por la cara", ha insistido durante su comparecencia ante los medios de comunicación. Y ha añadido: "Yo he venido a servir a mi país, a mi ministerio y a los españoles". "No tengo nada que ocultar", ha reiterado Serrano.