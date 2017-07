Difunden carteles con el rostro de Franco para incentivar el voto por el 'sí' el 1-O

Cataluña se ha despertado con carteles con la fotografía de Franco en las calles el día en que se cumplen 81 años del golpe de Estado. "No votes. Uno de octubre: no a la República", se lee junto al rostro del dictador. Pero se trata de una campaña que pretende crear el efecto adverso: que los catalanes acudan a las urnas el 1 de octubre para votar 'sí'.

La iniciativa ha sido impulsada por "personas de izquierdas y republicanas" de Santa Coloma de Gramenet, Badalona, Cerdanyola, Ripollet y Sant Adrià de Besòs. Los avales que ha recibido por el momento son de los ediles de estos municipios del Área Metropolitana de Barcelona, entre ellos los de Guanyem Badalona en Comú, José Téllez y Laia Sabater; los de SOM Gramenet, Aitor Blanc y Alba Calvo; de Compromís per Cerdanyola, Maurici Jaumandreu y Elvi Vila; y de Compromís per Ripollet, Pilar Castillejo y Fran Sánchez.

Bajo el lema 'República des de Baix' defienden en su manifiesto que la República Catalana "es la única vía para avanzar hacia la justicia social y la democracia real".

El feixisme que mai no marxa no ens deixa votar però la República es l'oportunitat per esborar-lo #RepublicaDesDeBaix pic.twitter.com/cAsUcmRwLZ