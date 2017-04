La despedida de Mireia Chacón: "Mi hermana estaba en su mejor momento"

Hace una semana Carme Chacón fallecía en Madrid a los 46 años a causa de una cardiopatía congénita que no le impidió vivir y alcanzar sus sueños. Fue la primera ministra de Defensa al mismo tiempo que fue madre, pese a que los médicos le habían advertirlo de que no podría tener hijos. La noticia de la muerte causó una gran conmoción más allá de la familia socialista.

El sábado la familia de Carme Chacón publicó desde el perfil oficial de Twitter de la política socialista un mensaje de agradecimiento por todas las muestras de apoyo y cariño recibidas.

Dos días después del fallecimiento, su hermana menor, Mireia, también publicó en Instagram un emotivo mensaje junto a una foto tomada en la puerta de la vivienda de Carme, en el barrio Chamberí de Madrid. En el mensaje Mireia explica que Carme estaba en su "mejor momento personal, laboral y sentimental".

En la imagen se ve dos velas y una nota que dice: "Con cariño para la familia Chacón".

Mireia quiso agradecer las numerosas condolencias recibidas con un "Gracias" acompañado de un texto en el que agradecía "las muestras de cariño: las políticas, las de los amigos, las espontáneas tan mágicas como ésta en el portal de su casa, las de sus votantes, fans, seguidores, socialistas... A todos. Perdón por las llamadas no contestadas, aunque su pérdida no me deja hablar. Nos queda el consuelo de saber que vivió intensamente, y que nos dejó muy feliz, estaba en su mejor momento personal, laboral y sentimental. Te quiero, Carme, y cuidaré de él. Eres muy grande, me has dejado muy sola. Intentaré ser la mitad de luchadora que tú".

La hermana de la exministra se refiere a Miquel, el hijo de Carme, de 8 años.