El Consejo Fiscal analiza las decisiones de Moix en Anticorrupción en medio de las acusaciones de injerencias del Gobierno

El Consejo Fiscal se reúne para analizar el relevo de los fiscales del caso del 3% por las comisiones ilegales de Convergencia y las también polémicas decisiones del fiscal jefe de Anticorrupción, Manuel Moix, sobre la operación Lezo. La sesión se presume maratoniana -comenzará a las 17.00 horas del miércoles y continuará a las 10.00 horas del jueves- y acontece en pleno huracán por las acusaciones de posibles injerencias del Gobierno en las investigaciones por corrupción.

Aunque la mayoría de los 19 asuntos del orden del día son de carácter administrativo (la pasada cumbre se destinó en exclusiva a los nombramientos del fiscal general del Estado, José Manuel Maza), el asunto clave es la solicitud de amparo de los fiscales del 3% José Grinda y Fernando Bermejo, quienes se oponen a la decisión de Moix de relevarlos en favor de dos de sus compañeros con plaza en Cataluña. Así pues, el Consejo puede conceder dicho amparo, si bien la decisión de cambiar a los fiscales no depende del órgano. Tras oír al Consejo, Maza podrá refrendar o no la decisión de su fiscal jefe Anticorrupción.

La propuesta de Moix es sustituir a Grinda y Bermejo por otros dos fiscales del departamento Anticorrupción que tienen sus despachos en Barcelona, Fernando Maldonado -que lleva también los casos Caixa Catalunya e ITV- y Teresa Duerto. Esta última es la que sustituyó en su día a Bermejo cuando éste fue trasladado a la sede de la Fiscalía en Madrid. Según las fuentes de Europa Press, el objetivo de Moix es evitar que los fiscales depuestos invoquen el artículo 27 del Estatuto del Ministerio por estar en desacuerdo con alguna directriz de su superior. Según la explicación oficial, sin embargo, la sustitución persigue "que los fiscales delegados asuman los casos de su territorio y los de la Fiscalía especial puedan ocuparse de los asuntos de Madrid".

Las discrepancias entre los dos sustituidos y su jefe se encontrarían en el papel que la acusación pública tiene que atribuir en este asunto al exconseller de Justicia y exsecretario de Govern, Germà Gordó, que según la postura de los fiscales que hasta ahora han llevado esta investigación era "el conseguidor o el recaudador" de presuntas comisiones ilegales pagadas por constructoras a CDC a cambio de concesiones de obras públicas. El cambio, según anunció la propia Fiscalía General del Estado "no supone modificación alguna en la línea que ha mantenido la Fiscalía en cada uno de los procedimientos y facilitará la asistencia a la práctica de diligencias".

Aunque fuera de previsiones, la situación generada en Anticorrupción tras la operación Lezo llegará en el turno de ruegos y preguntas de manos de los vocales de UPF, según esta misma asociación. Este jueves se conoció que Carlos Iañez, uno de los fiscales del caso, no tiene previsto renunciar en la causa en la que, junto a su compañera en Anticorrupción Carmen García Cerdá, investiga en el Juzgado Central de Instrucción número 6 estos delitos. De hecho, Iañez retomará las pesquisas este mismo miércoles, tras finalizar unos días de descanso.

La polémica en este caso se ha producido tras trascender la existencia del enfrentamiento entre Iañez y Moix sobre determinadas diligencias en el caso en el que la Audiencia Nacional mantiene en prisión preventiva, entre otros, al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González. Dichas discrepancias, respecto de determinados registros vinculados a operaciones de la empresa Inassa -filial del Canal de Isabel II- provocaron que este fiscal, que no tiene plaza fija en Anticorrupción y ejerce en comisión de servicios, amenazará con apartarse del procedimiento. Sin embargo, su criterio se vio respaldado de forma mayoritaria por el resto de sus compañeros en la junta que se celebró el pasado martes -forzada tras invocar Iañez y su compañera el 27- y por esta razón ya no entra en sus planes abandonar el caso siempre que no sea relevado por sus superiores.

Lo ocurrido con Iañez obligó también a la Fiscalía Anticorrupción a emitir un comunicado oficial en el que aclaraba que su renovación se produjo "a petición" de Moix y fue "aprobada por la Fiscalía General del Estado. El comunicado se difundió después de la aparición de informaciones en varios medios que apuntaban al posible cese de este fiscal en el caso que instruye el juez Eloy Velasco, ante lo que Anticorrupción aclaró que no había cesado a Iañez. "De hecho, el propio fiscal jefe ha solicitado recientemente la renovación de su plaza en comisión de servicios en esta Fiscalía, renovación que ha sido aprobada por la Fiscalía General del Estado", añadía Anticorrupción.