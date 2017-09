En Comú Podem apunta que Sánchez se aleja de la plurinacionalidad

En Comú Podem recibe con cierto escepticismo la propuesta de Pedro Sánchez de abrir una comisión en el Congreso para modernizar el modelo territorial y acabar con el conflicto independentista. El líder de los 'comuns', Xavier Domènech considera que el respaldo mostrado este lunes por Mariano Rajoy al jefe de los socialistas para poner en marcha ese órgano puede poner en riesgo la defensa de la plurinacionalidad que Sánchez viene haciendo desde su campaña de primarias en el PSOE.

"El acuerdo de partida con C’s y PP nos hace pensar que el PSOE está retrocediendo en su nueva apuesta por la plurinacionalidad. Un hecho que sería una muy mala noticia para el futuro de este país que sólo solucionará su actual crisis a partir de este reconocimiento", señala la formación catalana en un comunicado hecho público este martes.

IDEA COPIADA

En este sentido, En Comú Podem reprocha a Sánchez que no haya contactado en primer lugar con su grupo, que registró en el Congreso a principio de año la creación de una comisión similar -y fue rechazada-. "No entendemos por qué Pedro Sánchez no ha venido a hablar primero con nosotros si su intención era la de sumarse a nuestra propuesta", lamentan.

Los comuns creen que "improvisar una comisión de la mano de las formaciones políticas que son el núcleo del problema al bloqueo de la situación entre Cataluña y España no solucionará el contexto actual", de modo que quedan a la expectativa de que Sánchez les concrete su propuesta.

A su juicio, la iniciativa debería partir del reconocimiento de la crisis territorial del Estado y el agotamiento del Estado autonómico para poder empezar a hablar de soluciones. Los 'comuns' proponen que un nuevo modelo territorial deba articularse a través del derecho a decidir y el reconocimiento de la soberanía de las naciones. Sostienen que "sin admitir cuál es el problema, es imposible encontrar ninguna solución".

IGLESIAS APOYA

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha apoyado este martes la propuesta de Sánchez, aunque ha cuestionado su utilidad si los republicanos no se unen, como han adelantado. "Si está todo el mundo y si se pueden plantear todas las opciones nos parece sensato. Pero si una fuerza como ERC no está, ¿tiene sentido hacerlo?", se ha preguntado.