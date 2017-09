Colau insta a Rajoy a permitir el 1-O: "El 9-N se hizo y no fue ningún cataclismo"

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha instado este lunes al presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, a permitir el referéndum independentista fijado para el próximo 1 de octubre y, al día siguiente, realizar una propuesta en positivo para Cataluña.

"Se realizó el 9-N y no fue ningún cataclismo. Si no queremos que se crispen más las cosas, el Gobierno podría permitir tranquilamente que se hiciera una consulta, que sabemos que no es la que Cataluña necesita, pero que la permita y no la judicialice. Y el día 2, hacer alguna propuesta", ha señalado Colau en declaraciones a la cadena SER.

Por otra parte, la alcaldesa ha asegurado que facilitará la participación en el 1-O, sin que ello ponga en peligro a los funcionarios ni a la institución del ayuntamiento, aunque ha destacado que "de momento" no existe una convocatoria firmada "ni un requerimiento formal a los ayuntamientos" para que cedan locales para el referéndum

Colau ha reiterado que ella no comparte la hoja de ruta de Junts pel Sí, porque opina que debe de seguirse negociando un referéndum efectivo, pero ha considerado que el máximo responsable del "choque de trenes" será Rajoy por su actitud inmobilista.