Coalición Canaria gobernará en solitario y buscará acuerdos puntuales con otras fuerzas

Coalición Canaria (CC) formará un Gobierno monocolor tras la ruptura del pacto con los socialistas y buscará acuerdos puntuales con otros partidos para garantizar la estabilidad, inicialmente con PPy Agrupación Socialista Gomera (ASG), aunque sin descartar el diálogo con otras fuerzas. Así lo ha afirmado este lunes, tras la reunión del comité permanente de CC, el secretario general, José Miguel Barragán, quien ha añadido que militantes de esta formación serán nombrados consejeros para completar el Ejecutivo regional.

La previsión es que el presidente autonómico, Fernando Clavijo, anuncie la semana próxima la composición del Ejecutivo, para que los nuevos consejeros se incorporen a la reunión del Consejo de Gobierno del 9 de enero, ha precisado Barragán. Mientras tanto, a la espera de los nuevos nombramientos, Clavijo ha repartido entre los consejeros de CC las carteras que hasta el viernes ocupaban los miembros del PSOE.

CC no descarta que la ruptura del pacto de gobierno tenga consecuencias en instituciones como el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de La Laguna (Tenerife), aunque, según Barragan, su partido no tiene intención de poner en peligro la estabilidad de las corporaciones porque no es su deseo "incendiar" Canarias. Si hay cambios en otras instituciones, ha dicho, será por iniciativa del PSOEy no de su organización.

"Lo tememos" --ha dicho sobre la posibilidad de ruptura de otros pactos-- "porque lo han anunciado" [los socialistas]. Una posición que, añade, les "entristece". "Vamos a hacer todos los esfuerzos por garantizar la estabilidad allí donde se funcione bien", ha señalado.

LOS CONTACTOS

Preguntado sobre cómo planea CC garantizar la viabilidad de su nuevo Gobierno en minoría, ha precisado que, "como primera opción", tratará de contar con el respaldo a sus iniciativas en el Parlamento regional del PP y de ASG, aunque también intentará recabar más apoyos si es posible. "Para los grandes asuntos de Canarias queremos seguir teniendo la mano abierta, en el sentido de que todos los asuntos que sean de relevancia para el archipiélago en el ámbito del Parlamento de Canarias puedan contar con el máximo apoyo posible", ha dicho, para añadir a renglón seguido: "Y esto implica a todas las fuerzas políticas del espectro parlamentario".

Además, el portavoz de CC ha aclarado que no se descarta que en un futuro se pudiera alcanzar un pacto para incorporar al Ejecutivo de Canarias al PP, partido que ya ha anunciado que en estos momentos no está "en condiciones" de plantearse "una entrada en un Gobierno". "La acción política de los próximos meses puede variar y puede que en algún momento se planteen [elPP] que quieren participar de un gobierno", ha confiado Barragán.

LA RESPUESTA DE NUEVA CANARIAS

Mientras, el presidente de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, ha insistido en que Clavijo se someta a una cuestión de confianza tras su decisión "unilateral" de formar un "gabinete monocolor" de CC "sin el aval" del Parlamento, ha dicho, ni de los resultados de las elecciones de mayo del 2015.

A través de un comunicado, Rodríguez ha señalado que Clavijo "se encamina a dejar sin eficacia la opinión expresada en las urnas por el pueblo canario y por el Legislativo", y ha reiterado que la única vía para que pueda formar un gabinete monopartidista es que se someta a una cuestión de confianza que sea respaldada por una mayoría en la Cámara.