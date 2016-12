Ciudadanos insta a Rajoy a pedir las llaves de los colegios para impedir otro 9-N

Ciudadanos ya se ha puesto en guardia y, después de la cumbre por el referéndum del pasado viernes en el que se renovó la apuesta por la consulta pactada pero sin abandonar la vía unilateral, ha exigido al Gobierno de Mariano Rajoy que haga todo lo posible para evitar un referéndum independentista y, si es necesario, que inste a un juez a pedir las llaves a los directores de los colegios de Catalunya para impedir la colocación de las urnas.



En una entrevista con Europa Press, el portavoz parlamentario del partido naranja, Juan Carlos Girauta, ha mostrado su esperanza en que el Ejecutivo central haya aprendido del "error" cometido el 9-N, cuando fue "muy torpe" al permitir la votación, le ha acusado de "cierto complejo" y le ha reclamado que no entre en el "marco discursivo" del nacionalismo.

Girauta espera que en esta ocasión un juez acabe pidiendo las llaves a los directores de los colegios para que las depositen en el juzgado. El dirigente de C's ha recordado que para la consulta del 9 de noviembre del 2014 los directores de los colegios recibieron una carta de la Generalitat diciéndoles que pusieran las urnas en los centros educativos. Si la situación se repite, cree que deberían recibir "otra carta", esta vez de un juez, en la que se diga que "depositen las llaves del colegio el día de antes y las recojan el día después por la mañana".

Según Girauta, de esta forma "pasará lo contrario de lo que pasó" y en lugar de que todos los directores pongan sus centros a disposición, menos una directora que dijo que la medida era "ilegal", puede que se "de la vuelta" y ante la "conminación de un juez" hagan lo que les ha dicho éste, en lugar de hacer lo que les diga la Generalitat de Catalunya.

CRITICA LOS "COMPLEJOS" DEL GOBIERNO CON EL NACIONALISMO

El dirigente de la formación naranja insiste en que el Gobierno "se equivocó" al "descafeinar la cuestión", "diciendo que no pasaba nada" y que no tenía "efectos jurídicos". Según él, esta manera de actuar "sólo engorda al nacionalismo". Además, está convencido de que el Gobierno "tiene un cierto complejo" y "se mete en el marco discursivo de los nacionalistas"."No entiendo por qué en cuanto pisan Catalunya se les pone cara de nacionalista a todos", exclama y recuerda que en Ciudadanos están muy bregados en esto que dicen, no les ha "contaminado el ambiente" y son capaces de defender lo mismo en su casa en Barcelona o en el Paseo de la Castellana de Madrid.

Juan Carlos Girauta dice estar "un poco harto" del juego de lasagendas independentistas porque considera que el referéndum que están anunciando ahora ya lo han "vivido varias veces": "Es eldía de la marmota, el eterno retorno". Sin embargo, considera que el independentismo "cada vez engaña a menos gente" sobre todo "cuando han dicho tres o cuatro veces que para tal fecha habrá referéndum" o que "los presupuestos de la Generalitat serán los últimos autonómicos y que los siguientes serán los de un Estado independiente" y luego no sucede. Por ello, dice que le cuesta mucho imaginar que los ciudadanos que creen en la independencia no tengan un "cabreo monumental" y que no piensen: "estos tíos me están engañando".

LA INDEPENDENCIA "NO VA A SUCEDER NUNCA"

Girauta ha dejado claro que que "no existe ninguna posibilidad de que alguien dentro de este territorio pase por encima de las leyes, declare la independencia y empiece a gobernar un territorio y no pase nada". "No va a suceder nunca", exclama y recuerda que, además del Gobierno, existe un Estado que "sigue funcionando exactamente igual". "Aunque el Gobierno se pusiera remolón" existe el Tribunal Constitucional y "los tribunales de justicia no son el Gobierno", avisa.

En opinión de Girauta, lo que quieren los independentistas es tener a todo el mundo discutiendo sobre su referéndum, pero afirma que él "ya no muerde del anzuelo" y lo que le parece raro es que "entre los suyos todavía alguien lo muerda".