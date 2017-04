Ciudadanos fulmina a su portavoz en la Comunitat Valenciana por criticar los Presupuestos

Los Presupuestos Generales del Estado han culminado la ruptura deCiudadanos en la Comunitat Valenciana. La ejecutiva nacional del partido de Albert Rivera decidió este lunes destituir a Alexis Marí como portavoz del grupo parlamentario en las Corts, una decisión que ya se había planteado en otros momentos y que ahora se ha tomado al negarse el hasta ahora 'síndic' a renunciar al frente común que se quiere construir en esta comunidad autónoma contra el proyecto de cuentas pactado por el PP y C's. Marí y los diputados más cercanos a sus posiciones, que pueden ser otros cuatro de un total de 13, se plantearán ahora si se pasan al grupo mixto, escenificando así la mayor crisis autonómica del partido desde su creación. La primera reacción de Marí llegó en las redes sociales donde apuntó que "2.200 euros dan para mucho en una nómina, pero no para comprar almas. La mía no. Respeto", señaló.

La destitución llega después de que José María Villegas, secretario general del partido, le instara a no acudir a la reunión que se ha convocado este martes, con motivo del día de las Corts, entre diputados autonómicos y los representantes nacionales elegidos en las circunscripciones de la Comunitat para articular esa posición común.Y Marí se negó. Aunque tanto el grupo popular valenciano como el 'ciudadano' se sumaron a la declaración contra los Presupuestos que incluía esa convocatoria, sus representantes nacionales ya han anunciado que no acudirán y también se han borrado ya los autonómicos del PP. Marí, en cambio, se mantiene firme en su idea de estar presente en la cita. "El pollo a mí me gusta como a Mónica Oltra. No podemos seguir así", apuntó recientemente, uniéndose así a la queja de la vicepresidenta, que aseguró que el gobierno trata mejor a quien hace más ruido. Además, aclaró que no tiene "nada que ver con el nacionalismo" sino que se trata de "reivindicaciones ciudadanas sobre igualdad, proporcionalidad y cooperación".

Marí, que procede de UPD, se convirtió en el portavoz de Ciudadanos en las Corts cuando Carolina Punset, la cabeza de lista, dejó el parlamento autonómico para ir al europeo. El relevo no cambió el rumbo del grupo parlamentario, que se ha mostrado crítico con algunas iniciativas del Consell, especialmente en las relativas a la educación o a economía, pero que ha votado en varias ocasiones con los tres partidos que lo sostienen. Hace pocas semanas dieron su apoyo a la 'ley trans' dejando de nuevo en soledad al PP.

CARGO EN CUESTIÓN

El cargo de Marí como portavoz ya estuvo en cuestión cuando con Punset puso en marcha una corriente de oposición interna a Rivera antes del congreso, al que amagaron con presentar una lista. Los pactos con el PP o la asunción de tesis regionalistas por parte del partido en la Comunitat fueron sus principales caballos de batalla.

Finalmente ni acudieron a la cita porque eligieron ese fin de semana para contraer matrimonio, una ceremonia que contó con más representantes de otros partidos, especialmente de Compromís y del PSPV-PSOE, que del suyo propio.

Pese a no concurrir al congreso y a asumir el resultado del mismo, ambos han mantenido un perfil crítico con el giro que ha dado el partido. "Lo que nunca entendí es como alguien que se acuesta socialdemócrata se levanta liberal o ultraliberal", recalcó Marí hace pocos días. Su sustituta será Mari Carmen Sánchez, su adjunta hasta ahora.