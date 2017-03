CDC considera "normal" que las empresas que trabajaban para el partido hicieran donaciones

El asesor jurídico y representante legal de CDC, Francesc Sanchez, ha justificado este lunes en el juicio por el 'caso Palau, las donaciones de las empresas acusadas al partido. "Es normal que empresas que trabajan para el partido ayuden al partido", ha declarado Sanchez, que ha comparecido en representación de CDC, que está acusada como partícipe a título lucrativo.

No obstante, ha negado que el partido se financiara ilegalmente cobrando comisiones irregulares a Ferrovial camufladas como donativos al Palau de la Música. "Eso no es así", ha asegurado Sanchez a preguntas del fiscal Emilio Sánchez Ulled, en una declaración en la que, como representante legal de CDC --ahora refundado como PDeCAT--, no ha tenido la obligación de decir la verdad y ha tenido el derecho de no contestar, aunque ha aceptado responder a todas las partes.

Sanchez fue detenido recientemente y puesto en libertad dentro de la operación de la causa del 3%, que investiga una supuesta trama en la que presuntamente se reprodujo un 'modus operandi' similar: cobros de CDC a constructoras a cambio de adjudicársele obras públicas desde instituciones que controlaba el partido.