Carmena asegura que los legisladores se "equivocaron y mucho" con la 'ley mordaza'

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha opinado este martes que los legisladores se "equivocaron y mucho" con la ley de seguridad ciudadana, conocida popularmente como 'ley mordaza', porque esta norma "limita los derechos fundamentales": "Fue una ley que no fue acertada", ha remachado. De esta forma se ha pronunciado Carmena ante la delegada del Gobierno, Concepción Dancausa, después de la Junta Local de Seguridad.

Dancausa ha defendido la aplicación de la 'ley mordaza', aunque no guste la norma. De todas formas, ha destacado que quien puede modificar la norma es el Parlamento y que lo que toca a las administraciones es aplicarla. "A mí me puede no gustar una ley pero la tengo que cumplir", ha manifestado, aunque ha afirmado que esta ley "tiene cosas muy positivas pero es verdad que en la práctica hay que mejorarla porque una cosa es la teoría y otra la práctica".

Carmena, por su parte, ha planteado evaluar las leyes, algo que no es habitual, y ha hecho hincapié en que, en algunos casos, hay "contradicción" entre la ley de seguridad ciudadana y la aprobada por la Comunidad de Madrid, como en el caso del 'botellón'. Carmena cree que es un "error" sancionar por lo que se tira (vasos, botellas) pero no por lo que se bebe. Ha recordado igualmente que el Ayuntamiento sustituye las multas de este delito por trabajos voluntarios de limpieza.