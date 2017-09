Carmena apuesta por "feminizar" la Plaza Mayor colocando flores y árboles

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha apostado este miércoles por "feminizar" la Plaza Mayor para colocar árboles y cepellones con flores porque cree que "le falta verde" y es actualmente "una plaza masculina que representa la historia del poder".

Así lo ha adelantado en un debate sobre la Plaza Mayor en el que ha participado esta mañana. La alcaldesa cree que existe una idea errónea de que Madrid no es ciudad para flores y la ha rebatido comentado que ella tiene en casa yedras y pensamientos y "se dan muy bien". También ha recordado que el Ayuntamiento ya aprobó un programa para poner flores en los 21 distritos municipales.

Carmena también anunció que colocarán flores de temporada en los maceteros colocados como medida antiterrorista en las últimas semanas en los accesos a calles y plazas de gran tránsito de la capital.

La regidora matritense se ha mostrado "contenta" por ser invitada a este acto, organizado por la asociación de amigos del IV centenario de la Plaza Mayor porque "se pueden conseguir grandes cosas para los madrileños al recoger, aceptar, sumar y decir sí". Por eso, ha planteado que en algún momento han de celebrar una reunión con con todas las asociaciones de los distintos sitios, museos y espacios de la capital.

"Al hablar de la Plaza Mayor tenemos que hablar de las plazas. El otro día leía que son como los cuartos de estar de las ciudades, donde encontrarnos. Me gustaría hablar de los recuerdos que tenemos de lo que hemos vivido en las plazas y qué recuerdos tenemos de ellas. Nos acordamos si nos besamos, si jugamos con nuestros niños. Esto nos va ayudar a saber qué queremos que sea esta plaza. Es un lugar tan personal que tanto dice de la vida de los ciudadanos y vecinos de Madrid", ha señalado.

No obstante, Carmena ha reconocido que tiene pocos recuerdos de ese tipo de la Plaza Mayor porque "no se ha conseguido que sea una plaza de estar, sino de venir". "Esto no puede ser que sólo se venga aquí a visitarla, sino tenemos que conseguir que se venga a vivirla. Tenemos que preparar una ciudad hermosa para visitarla aunque también para vivirla", ha añadido.

En ese punto, ha señalado que hay personas durmiendo cada día en los soportales de la Plaza Mayor. "Cuando paso por aquí y me encuentro personas en esa situación me duele por ellos y por lo que ensombrecen los soportales. Por eso empezamos el proyecto de la asociación RAIS, con la cual inicialmente el ayuntamiento cedió 40 viviendas para estas personas", ha explicado.

Según ha dicho, "ha dado un gran resultado" y están viviendo allí personas que llevaban 14 años en la calle. "Poco a poco ya no están en la calle. Es muy hermoso verlo. Tenemos cien viviendas nuevas, que van a pasar a esta asociación, con la finalidad de conseguir que se vaya acabando este problema", ha subrayado la alcaldesa.

Las ideas de García Castaño, Villacís y Causapié

En el acto ha participado, entre otros, el concejal presidente del distrito Centro, Jorge García Castaño, que ha prometido que llegarán a la fecha propuesta de 2020 "con una plaza más renovada en sus usos, que sea el centro de la cultura de una ciudad con una enorme proyección cultura; una ciudad que a veces ha girado entre la grandilocuencia y la falta de autoestima y hay que saber lo que se ha hecho bien".

En el debate también han estado presentes las portavoces del PSOE y Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Purificación Causapié y Begoña Villacís. Causapié ha defendido que la Plaza Mayor tiene que ser "un espacio de encuentro, no solo para las personas visitantes, sino también para los madrileños.