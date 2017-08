Anna Gabriel quiere un Govern sin Santi Vila tras el 1-O

La CUP quiere que el Govern haga cambios en las 'conselleries' en caso de que el 'sí' gane el referéndum. La diputada de los anticapitalistas Anna Gabriel ha opinado, en una entrevista con ACN, que después del 1-O Catalunya se tiene que situar en una "lógica de transición y rupturista" y que, por lo tanto, el 'conseller' de Empresa i Coneixement, Santi Vila, no tendría que formar parte del Ejecutivo catalán.

"No necesitamos un 'conseller' como él, que es muy bueno para un país de ricos pero que no lo es para un país de gente pobre", ha dicho. Asimismo, la diputada anticapitalista ha criticado la actitud "airada y criminalizadora" de Vila en las redes, después de que el Govern se haya personado en la causa judicial contra Arran por las acciones en contra del modelo turístico.

A pesar de que Gabriel se ha mostrado convencida de que todos los miembros del actual Govern están decididos a hacer lo que haga falta por el referéndum, ha criticado que Vila "se jacta de defender la marca 'Barcelona' para proteger los intereses turísticos", y que para hacerlo el Ejecutivo se persone en la causa judicial contra Arran.

Además, la dirigente 'cupaire' ha lamentado que, en cambio, el 'conseller' no se haya personado por la actuación de los Mossos en la calle de Entença, 51, durante el desalojo de cuatro viviendas ocupadas.

Según Gabriel, "hay mucha gente que no compra que poner pegatinas detrás unos coches de flotas de alquiler de empresas importantes a las Islas [Baleares] sea violencia, que no compra que echar confeti en el puerto de Palma sea violencia, ni que pintar el vidrio de un autobús sea violencia".

Críticas a Forn por el desalojo de Entença

Gabriel también ha aprovechado la situación causada por el desalojo de la calle de Entença para cargar contra el 'conseller' de Interior, Joaquim Forn. El 'conseller' puede estar comprometido con el 1-O, admite la diputada, pero a la vez permite que se "desalojen familias y se dejen menores en la calle".

Por todo esto, Gabriel ha reclamado que el Gobierno sea "más sensible, atento y atento" a la realidad de la sociedad después de la "ruptura".

Conjurados por el 1-O

Gabriel confía, pese a todo, en que los 'consellers' están conjurados de cara al referéndum: "No debe haber ninguna excusa para que no hagan todo lo que se tiene que hacer para que este país vote el 1-O y haga efectivo el derecho a la autodeterminación". La diputada anticapitalista ha insistido en que la CUP quiere "un Gobierno 100% comprometido" con el referéndum, y que no le vale que lo esté "sólo al 99,5%". "Supongo y espero que los últimos cambios así lo ratifiquen", ha apuntado.

Finalmente, Gabriel ha aseverado que el referéndum es "una ruptura política de primer nivel", y se ha mostrado esperanzada de que después del 1-O el Ejecutivo que preside Carles Puigdemont "escuche el clamor" y "entienda que sería oportuno" aplicar nuevas políticas fiscales, educativas y de sanidad.