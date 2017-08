Andrea Levy confiesa por qué se hizo "revolucionaria": 'La casa de Bernarda Alba'

La vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy (Barcelona, 1984), cree que 'La Casa de Bernarda Alba' "quizá sea el libro que me ha hecho reivindicativa y revolucionaria". En una entrevista en clave literaria en 'Zenda', Levy explica que en esta obra hay un "grito de libertad y transgredir la convención".

Levy también señala que su primer libro fue 'El Principito' -"Lo leí en francés", apostilla- antes de explicar que lee "últimamente mucho ensayo político". "Estoy dejando la lista de deseos para las vacaciones que pueda tener en agosto, pero suelo combinar. Soy muy de novela porque las puedes leer sin un bolígrafo en la mano", cuenta.

Respecto a si los políticos deben leer, ella lo tiene claro: "No concibiría políticos que no leyeran. El político debe salir de su burbuja y la lectura no es un mal canal, al contrario".

La diputada popular se declara seguidora de Dante, Stendhal y Bukowski y rompe una lanza a favor de la Cultura. "Ha de ser razón de Estado. Las grandes naciones la han entendido así. Si puedo contribuir en algo, ahí está mi empeño político. Tenemos un patrimonio cultural que lo merece", indica.