Andrea Levy afirma que el PP es un partido "revolucionario" y lo demostró con la reforma laboral

Todo empezó con este comentario: “La casa de Bernarda Alba es el libro que me ha hecho reivindicativa y revolucionaria”. Con esta sentencia, pronunciada en una entrevista en la publicación literaria 'Zenda', la vicesecretaria de estudios y programas del PP, Andrea Levy, desató un vendaval de reacciones en las redes sociales, que este miércoles han vuelto a arder cuando la también diputada en el Parlament ha puesto el colofón rizando el rizo en la Cadena Ser cuando le han preguntado al respecto. A su entender, el PP es un partido "revolucionario", y prueba de ello es la reforma laboral que aplicó cuando llegó al Gobierno central.

"Cuando uno apuesta por llevar a cabo determinadas políticas que cambien la situación, es revolucionario. Darle la vuelta al mercado laboral es revolucionario", ha manifestado Levy. En plan filosófico, la dirigente popular ha reflexionado que "muchos piensan que solo son revolucionarios los que llegan al poder o hacen revoluciones, pero las revoluciones individuales pueden ser incluso más importantes". Y ha añadido: "A mí me parece revolucionario ya que muchas veces por el hecho de ser mujer me ponen obstáculos en determinados focos. Digo muy fuerte que tener libertad de expresión y libertad para leer me parece revolucionario".

Pero la polémica ya estaba servida. Y aumentada.

Que una dirigente del PP se defina como "revolucionaria" no ha agradado en absoluto a los internautas de izquierdas. Levy 'disfrazada' del Che; Levy ataviada como las Adelitas de la revolución mexicana, Levy alzando el puño... La retahíla de memes fue digna de 'trending topic' en Twitter, y no digamos el reguero de comentarios que dejaron sus declaraciones.

Una de las respuestas más aclamadas al comentario de la dirigente popular llegó por parte del secretario de organización de Podemos, Pablo Echenique. "Yo te entiendo, Andrea Levy. A mí Oliver y Benji me hicieron delantero centro y también se me ríen cuando lo cuento. ¡Ánimo, camarada!", le lanzó con toda la ironía. Más de 4.400 retuits y cerca de 6.000 'me gusta' avalan el triunfo del dirigente podemista.