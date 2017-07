Albiol: "Ha sido el anuncio de un golpe de Estado"

Ciutadans, el PSC y el PPC no han asistido a la presentación de la ley del referéndum en el Parlament al considerar que las explicaciones se deben de dar en el pleno, dando voz a los que no comparten el plan soberanista. Mientras la CUP y Junts pel Síexplicaban cómo se realizaría la consulta, la oposición ha cargado contra la falta de transparencia de los socios de Govern.

"Ha sido el anuncio de un golpe de Estado, al que pretenden darle forma democrática, que va contra la democracia y contra la libertad", ha clamado Xavier García Albiol, el más contundente en sus críticas. Fiel a su vehemente estilo, ha denunciado el "totalitarismo" del Govern con el de Nicolás Maduro en Venezuela. Aunque considera que el Govern intenta "provocar" a la Moncloa, buscando reacciones como la suspensión de la autonomía, el líder del PPC cree que este debe de ser el último recurso al que echar mano y espera que no se llegue hasta allí.

Carlos Carrizosa, portavoz de Ciutadans, ha lamentado queCarles Puigdemont no haya querido someterse al escrutinio de la oposición en el pleno y que el Govern haya preferido evitar las preguntas con el formato del acto. "No asistimos ni a 'performances' ni a mítines políticos de una tripartito separatista. Las respuestas se dan en el pleno. Las dudas no se destapan en absoluto sino que tenemos aún más dudas de que harán con los funcionarios", ha sentenciado. Ferran Pedret ha puesto el émfasis en lo que consideraba una argucia del Govern. "Nos parece peligroso que se intente inducir a confusión ya que no son explicaciones que se hacen en sede parlamentaria, sino una reunión informal que se ha celebrado aquí pero que podría haberse celebrado en cualquier otro lugar", ha lamentado el portavoz adjunto del PSC.

Catalunya Sí que es Pot también considera que se trata de un "acto partidista" y que el referéndum se debe explicar en el pleno o en una comisión del Parlament, y no en un acto "partidista". Sin embargo, la coalición de izquierdas no ha conseguido mantener la unidad cara al acto. Después de que no haya habido acuerdo entre las formaciones que lo integran, Podem, EUiA e ICV, las dos primeras acudieron a la presentación, mientras que la tercera se descolgó. A título personal asistieron los podemistas Albano Dante Fachin, Joan Giner y Àngels Martínez, así como el coordinador general de EUiA, Joan Josep Nuet, aduciendo que pese a compartir la "crítica" querían escuchar al 'president'.