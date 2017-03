3.400 millones sin justificar en Andalucía

El agujero de fondos públicos gastados pero sin justificar se agranda en Andalucía año tras año, según alerta la Cámara de Cuentas de la comunidad, que en su último ejercicio fiscalizado (2015) detecta hasta 3.385,81 millones de euros en concepto de “libramientos pendientes de justificar”. Se trata de un apartado que crece año tras año, reprocha el órgano contable, que alerta de la necesidad de ir disminuyendo dicho saldo para evitar que prescriban posibles reintegros en el caso de que hubiera anomalías. El informe de fiscalización detecta además que las facturas impagadas y acumuladas en los cajones ascienden ya a 718 millones de euros, la mayor parte de ellos relativos a la denominada administración paralela, el entramado de empresas públicas, agencias, fundaciones o sociedades mercantiles de la Junta de Andalucía.

Los libramientos pendientes de justificar, habituales en cualquier administración pública, son aquellos fondos públicos que se desembolsan a priori para acreditar su gasto después, fundamentalmente destinado a subvenciones pero también a gastos corrientes, expropiaciones, adquisiciones patrimoniales… La Cámara de Cuentas detecta que, lejos de reducirse, este concepto se incrementa año tras año, y que solo entre 2014 y 2015 se produjo un aumento del 24,89 por ciento.

DEUDA DESDE 1987

Desde la oposición tiran de archivo histórico y subrayan que los mayores aumentos se han registrado con Susana Díaz al frente del Ejecutivo regional, ya que la diferencia con respecto a 2012 es de casi mil millones, un 36 por ciento. Sin embargo, desde el PSOE-A lamentan la “lectura torticera” de los datos y su “mala interpretación” dado que estos informes de la Cámara de cuentas “en ningún sentido son una mala gestión de la Junta ni una falta de justificación”.

El desglose de esos 3.400 millones arroja datos curiosos, como que 2.552 millones de euros corresponden a ejercicios anteriores a 2015 y solo 655,7 corresponden a ese periodo analizado. Ya en 2014 se detectó que había incluso 40 millones de euros sin justificar arrastrando desde 1987, un dinero que habría que dar por perdidoante la prescripción de cualquier posible error y que pese al paso del tiempo no se lograban justificar. Para evitar precisamente esa pérdida de fondos públicos y minimizar el riesgo, la Cámara de Cuentas insta a la Junta de Andalucía a adoptar las medidas pertinentes, como “propiciar el cumplimiento de la obligación de justificación de los beneficiarios y agilizar las comprobaciones de la documentación justificativa”.

La Cámara de Cuentas resalta además la relajación en losderechos pendientes de cobro, ya que aunque a finales de 2015 se había recuperado un 24,8 por ciento de los 3.732,7 millones de euros en trámite, aún quedan por ingresar 2.573,61 millones, parte de los cuales (726,43 millones) vienen arrastrándose desde 2010.

SIN DINERO PARA FACTURAS

El otro foco en el que pone la atención la Cámara de Cuentas es en el las facturas en el cajón, que en caso de Andalucía alcanzan ya los 718,09 millones de euros. Denominados “obligaciones no imputadas a presupuesto pendientes de pago”, se trata de gastos extraordinarios, sin respaldo en el presupuesto de ese ejercicio y que no se han abonado debido a que no hay dinero. En su mayor parte son achacables a las agencias y entes dependientes de la administración, aunque también a inversiones “de carácter inmaterial”.

Según consta en el extenso informe, registrado esta misma semana ante el Parlamento regional, el mayor saldo corresponde al Servicio Andaluz de Salud con 604,72 millones de euros, que no obstante ha rebajado las cifras del año anterior. Y eso pese a que en 2012 se acogió al plan de pago a proveedores del Gobierno central y saneó sus cuentas impagadas.