200 catedráticos firman un manifiesto en defensa de la libertad de expresión

Doscientos catedráticos y profesores de Derecho Penal de universidades de toda España han firmado en 72 horas un manifiesto en defensa de la libertad de expresión, promovido por el catedrático de la Carlos III de Madrid, Javier Álvarez, que bajo el título "Carrero como síntoma", critica la persecución fiscal de chistes y comentarios satíricos en las redes sociales.

El detonante del manifiesto ha sido la petición de dos años y medio de cárcel, ocho años y medio de inhabilitación y tres años de libertad vigilada a la que se enfrenta una joven de 21 años por hacer chistes sobre Luis Carrero Blanco, sucesor deFrancisco Franco en la presidencia del Gobierno de la dictadura franquista, asesinado por ETA hace 44 años. Los mayores expertos en Derecho Penal denuncian que "se pretende condenar penalmente a alguien y exclusivamente por hacer humor satírico sobre la muerte de un gobernante de la dictadura".

En este sentido, destacan que su nieta enviara una carta a 'El País' en la que decía que, aunque "no sabía de asuntos jurídicos", veía "un absoluto disparate" la petición fiscal que no creía "ni proporcionada ni ejemplarizantes, tan solo atemorizadora, y no solo para la acusada, sino para todos los que vivimos en una democracia".

ENCARCELAR A ARTISTAS

Según los catedráticos, les resulta difícil de explicar en el extranjero que en España se juzgue "como terroristas" y se "llegue a encarcelar a artistas callejeros, músicos, concejales u otros ciudadanos por sus teatrillos, canciones o chistes". Son personas sin conexión alguna a organizaciones terroristas, descantan, "cuyos mensajes jamás podrían ser interpretadas como provocaciones a la comisión dde delitos, sino a lo sumo como chistes de humor negro o bromas de mal gusto".

El manifiesto, que se hace eco de las palabras del exportavoz deJueces para la Democracia Joaquim Bosch, relativas a "un porcentaje preocupantemente elevados de terrorismo que investiga hoy la Audiencia Nacional son tuits y chistes", considera que ello es contrario a la Constitución y que condenar a dos años y medio de cárcel por hacer sátira "no se puede concebir como una respuetas estatal respetuosa con los derechos fundamentales".

DE TIP Y COLL A BUENAFUENTE

El comunicado considera que además los chistes en cuestión son conocidos por cualquier persona de cierta edad, han sido publicados en libros y cómics y los han contado humoristas como Tip y Coll oAndreu Buenafuente. "Por archiconocidos habían pasado de moda (...) y han cobrado nueva vida debido debido a esta incomprensible amenaza de represión penal".

También critican la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a un año de cárcel al líder de Def con Dos, César Strawberry, que "puso negro sobre blanco su interpretación de la cuestión: quien tuitee un párrafo de la letra de esa canción ("Voló, voló, Carrero voló") habrá de ser castigado con penas de hasta tres años de cárcel".

Recuerdan que los delitos de injurias, calumnias, incitación directa y masiva a la comisión de ciertos delitos "no son una particularidad de las redes sociales" y también puede cometerse fuera de ellas. Pero la persecución que se critica es la que se produce contra la sátira política por la muerte de un personaje histórico, una sátira que no contiene "una amenaza terrorista para la sociedad", ni constituye "provocaciones a la violencia ni al terrorismo". Tampoco ven que contengan menosprecio a las víctimas del terrorismo, ni apología a la subversión de un régimen democrático. Es decir, que no creen que constituyan ningún tipo de delito.