"Yo sufro, pero no tendréis mi odio"

"Cuando llegaron las primeras informaciones sobre los que había sucedido en los Campos Elíseos y hablaron de un policía muerto, una pequeña voz me dijo que eras tu y esa voz me recordó esa fórmula generosa. 'no tendreís mi odio'". Etienne Cardiles era el compañero sentimental de Xavier Jugelé, el policía asesinado el pasado 20 de abril en París en un atentado reivindicado por el Estado Islámico.

Cardiles ha participado en el acto de homenaje nacional que se ha rendido al agente fallecido y que ha estado presidido por el presidente francés, François Hollande, acompañado por los dos candidatos finalistas a sucederle en el Elíseo, el liberal Emmanuel Macron y la ultraderechista Marine Le Pen.

DOLOR EXTREMO

"No siento odio -ha proseguido Cardiles- porque el odio no se parece en nada a lo que hacía latir tu corazón". Cardiles ha dicho "sentir un dolor extremo" por la perdida de su compañero sentimental. "Este dolor me ha hecho estar más próximo que nunca de tus camaradas que sufren, silenciosamente como tu, silenciosamente como yo", ha afirmado. "En lo que a mi concierne, yo sufro sin odio", ha insistido.

El mensaje de Cardiles es el mismo que utilizó Antoine Leiris, el hombe que perdió a su mujer en la matanza de la sala Bataclan el 13 de novimebre del 2015, uno de los ataques terroristas que sacudieron ese día parís y que acabaron con la vida de 130 personas. "No tendréis mi odio", escribió entonces Leiris en una carta que recogió la prensa francensa y que dio la vuelta al mundo.

Hollande, por su lado, ha destacado el "valor" de Jugelé. "Su trágica desaparición nos recuerda todo lo que les debemos a las fuerzas de seguridad, que son el escudo de nuestra democracia", ha indicado el presidente, que ha impuesto, a título póstumo, la Legión de Honor al policía fallecido. En 2016, ha recordado Hollande, ocho policías y 14 gendarmes han sido asesinados en actos terroristas.

CAUSAS HUMANITARIAS

Hollande también ha destacado el compromiso con la libertad, la igualdad y la fraternidad de Jugelé. Ha recordado la militancia del agente en un sindicato que defiende a los homosexuales en el seno de las fuerzas del orden y su compromiso con causas humanitarias, lo que le llevó a participar en misiones de la Agencia Europea de Fronteras (Frontex) en Grecia. El policía asesinado participó además en la misión de control de la sala Bataclan tras el atentado del 2015.

Jugelé pasaba los últimos días en la brigada de la policía de París, puesto que el próximo día 2 iba a ser trasladado a la dirección de Relaciones Internacionales.