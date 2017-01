Wikileaks ofrece más de 19.000 euros por documentos secretos de la Administración Obama

Wikileaks ha prometido una recompensa por cualquier documento que llegue a sus manos de la Casa Blanca antes de que la abandone el presidente Barack Obama, el próximo 20 de enero cuando tomará posesión el republicano Donald Trump.



"Aviso a los administradores informáticos: no dejéis que la Casa Blanca destruya de nuevo la historia de Estados Unidos! Copiad ahora los documentos y enviadlos a Wikileaks cuando queráis", ha escrito ensu cuenta de Twitter esta organización especialista en revelar documentos secretos.

We are issuing a US$20,000 reward for information leading to the arrest or exposure of any Obama admin agent destroying significant records. pic.twitter.com/kRRP246uGo