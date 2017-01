Un vídeo muestra lo que se temía: el Estado Islámico ya usa drones para lanzar explosivos

Hacía meses que las fuerzas iraquís venían avisando de que el Estado Islámico disponía de una nueva ama: drones manipulados para lanzar explosivos desde el aire. Este lunes, los propios yihadistas han difundido un vídeo en que, por primera vez, muestran como una de esas aeronaves no tripuladas lanza desde el aire un explosivo sobre un grupo de soldados iraquís en Mosul. En la grabación se vea un grupo de personas y cómo cae sobre ellas un objeto blanco que, al tocar el suelo, estalla. La difusión del vídeo se interpreta como la certificación, en forma de propaganda, de que el Estado Islámico ya domina esa nueva arma de guerra.

Can anyone identify what drone(?) this is? Footage of it bombing next to Mosul. pic.twitter.com/yeb7YOAEAu