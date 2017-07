Venezuela se encamina al momento más álgido del conflicto político

Venezuela se encamina a un fin de mes sembrado de oscuros augurios. Después de la realización en paralelo de dos consultas, una convocada por la oposición de manera autónoma y sin aval del Consejo Nacional Electoral (CNE), y la otra con patrocinio del Estado, cada parte del conflicto político se siente fortalecida y vela sus armas.

La opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD) se propone hacer valer las 7'1 millones de firmas que rechazaron la Asamblea Constituyente y el actual rol de las Fuerzas Armadas. Con el capital político acumulado durante tres meses de protestas y legitimado a través de un plebiscito simbólico, la MUD ha considerado este lunes que existen las condiciones para desalojar del poder al chavismo. Por su parte, el Gobierno también cree que la tambiénmultitudinaria participación en el simulacro electoral con vista a los comicios constituyentes del 30 de julio es un respaldo a la reforma de la Carta Magna.

El hecho de que casi el 40% de las personas en condiciones de votar en Venezuela hayan participado en la consulta organizada por la MUD no parece hasta el momento modificar la hoja de ruta. El presidente Nicolás Maduro habló a la vez de la necesidad de dialogar "con la derecha" , y organizar una Constituyente “de la paz” y prepararse para una "guerra". Algunos lugartenientes suyos, como el comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Benavides Torres, tildaron de falsa la conclusión de la MUD. "Inflan los números", aseguró. Jorge Rodríguez, también desconfió de la cifra de 7,1 millones de firmas. Hubo casos de personas que votaron “hasta 17 veces”, dijo. La presidenta del CNE, Tisibay Lucena, prometió para las próximas horas las cifras del simulacro electoral. La oposición ya los considera fraudulentos.

"POBRES CONTRA RICOS"

La convocatoria de la MUD ha arrojado algunos datos que no pasaron inadvertidos para los analistas que tratan de evitar la polarización. A pesar de que el chavismo suele definir su disputa con la oposición como una de "pobres contra ricos", no ha faltado la presencia de sectores populares en la convocatoria de la MUD. Esa participación se hizo notar en muchas barriadas pobres de Caracas que son consideradas bastiones del Gobierno, y en las que afloró de modo inequívoco el descontento con Maduro.

"LA HORA CERO" DEL CHAVISMO

“Hay que materializar ese mandato que nos dio la gente, que no se realice la Constituyente que una minoría quiere imponer, hallar una renovación de los poderes públicos y la realización de elecciones”, dijo el presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), Julio Borges. El diputado le pidió al Gobierno que escuche al país. “Si no lo hace, no sólo nos llevará a más violencia, también llevará a su salida", advirtió. Varios dirigentes opositores comenzaron a hablar de "la hora cero" del chavismo, una definición que hunde sus raíces en la ofensiva final contra los nazis en la segunda guerra mundial y que suele ser utilizada para aludir a un punto de inflexión y no retorno. “La hora cero comienza hoy. El pueblo habló claro y dio un mandato: Maduro y su régimen se van ya”, sentenció María Corina Machado, una de las dirigentes más radicales de la MUD.

Borges también habló de la “hora cero”. Para el consultor político Edgard Gutiérrez, "la hora cero no es fácil y podría provocar la radicalización del lado oficial”. Se acercan “días difíciles”. Por lo pronto, la AN se propone nombrar nuevos jueces del Tribunal Supremo. Todo indica que el conflicto político iniciado con la llegada a la presidencia de Hugo Chávez llegará en breve a su punto más álgido en 18 años.

“El hecho de que cantidades muy numerosas de personas acudan a una consulta no organizada ni autorizada por el CNE tiene una indudable significación para pulsar el estado de la opinión y nivel de movilización de la gente", señala el portal de izquierdas Aporrea. "Aunque no sea vinculante -añade-, es imposible que sea totalmente ignorada si se quieren procurar soluciones a la gravísima crisis. El Gobierno también mostró la fuerza de su aparato. No puede ninguna de las partes pretender negar a la otra, a menos que piensen borrarse mutuamente de dicho escenario” que finaliza: “El diálogo inclusivo y la reconsideración de las posturas más extremas parece ser imprescindible para evitar más confrontación y abrir cauces democráticos”. Los incidentes del domingo -un muerto y tres heridos- pueden ser el anticipo de algo peor "si no prima la sensatez".

'La Constituyente va'

A principios de los setenta, una canción de los Van Van, 'Cuba va', busca explicar en clave de salsa el inexorable rumbo socialista de la isla. Cuatro décadas después, el chavismo garantiza que 'la Constituyente va' y no oculta su inspiración. Cada municipio del país elegirá el 30 de julio un diputado. En los municipios capitales se escogerán dos diputados constituyentes. Caracas contará con siete. La Asamblea Constituyente tiene un carácter plenipotenciario. Cuando se forme, en agosto, debería sesionar en la Asamblea Nacional (AN), donde la oposición cuenta con mayoría absoluta. La amenaza de su disolución del actual Congreso puede convertirse en realidad el detonante de una guerra mayor entre chavistas y opositores. La MUD está, sin embargo, convencida de que eso no sucederá porque no habrá elecciones a fin de mes.