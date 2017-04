Los Veintisiete mantienen su calendario

Las negociaciones del brexit, acrónimo con el que se conoce a la salida de Reino Unido de la Unión Europea, no han arrancando todavía oficialmente. Antes de que Londres y Bruselas se puedan poner manos a la obra quedan varios pasos ineludibles por delante que pueden verse contaminados por el anuncio de elecciones anticipadas de Theresa May para el próximo 8 de junio. La convocatoria ha sorprendido este martes en la capital comunitaria pero los 27 aseguran no tener intención de alterar el calendario de negociaciones previsto.

“Las elecciones de Reino Unido no cambian nuestros planes a Veintisiete. Esperamos adoptar las directrices del brexit en el Consejo Europeo del 29 de abril y que estén listas el 22 de mayo. Esto permitirá a los 27 empezar las negociaciones”, ha explicado el portavoz del presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, que ha mantenido, según ha anunciado él mismo a través de su cuenta en una red social, una “buena conversación telefónica” con la premier británica sobre la inminente cita electoral.

'LA TENSIÓN CRECE'



Minutos antes, sin embargo, y en su cuenta personal de tuiter respondía valoraba el anuncio con mucha más ironía: “Fue Hitchcock quien dirigió el brexit: Primero un terremoto y la tensión crece”, ha escrito en referencia a la opinión del maestro del suspense de que toda buena película debe arrancar con un terremoto seguido de un aumento de la tensión.

Si se cumplen los plazos, el negociador de la UE, el ex comisario y ex ministro francés Michel Barnier, tendrá las manos libres para empezar a negociar con su homólogo británico a partir de finales de mayo, en plena recta final de la campaña electoral. La convocatoria se produce apenas 20 días después de que el gobierno de Theresa May formalizase oficialmente la activación del artículo 50 del Tratado de la UE, el pasado 27 de marzo, que establece un plazo de dos años para negociar la salida.

May, con unos sondeos que le dan una amplia ventaja respecto al partido laborista, quiere aprovechar el momento para reforzar su postura y encarar la negociación del brexit con un mayor margen político y una posición de fuerza. “Una victoria del Partido Conservador dará claridad a ambas partes en las próximas negociaciones del brexit, creará una mayor unidad dentro de Reino Unido y sentará las bases para garantizar un acuerdo en niterés del pueblo en Reino Unido y la UE”, ha valorado su jefe de filas en la Eurocámara, Syed Kamall. “Si no sirven para deshacer el brexit complicarán la negociación al acortar los plazos”, ha valorado por su parte el portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons.

PRIMERO DIVORCIO, DESPUÉS COMERCIO

El borrador de directrices de negociación preparado por Tusk y que negocian los 27 contempla tiempos y objetivos claros: primero pactar los puntos más sensibles del proceso de divorcio(los derechos de los ciudadanos europeos en Reino Unido y los de los británicos en la UE, la factura de la salida y la situación en la frontera con Irlanda) y solo después pasar al futuro acuerdo comercial. Es decir, la intención de los 27 es negociar y cerrar los elementos más complejos entre junio y otoño de este año, y empezar a discutir las líneas generales del futuro pacto comercial a finales de 2017 o principios de 2018.

La intención de Tusk es que los 27 avalen el documento en la cumbre extraordinaria que ha convocado para el sábado 29 de abril. El texto incluye también una referencia a Gibraltar –“una vez que Reino Unido deje la Unión, ningún acuerdo entre la UE y Reino Unido se aplicará al territorio de Gibraltar sin que haya pacto entreel Reino de España y Reino Unido”- a la que ninguno de los 27 Estados miembros, pese al enfado que ha generado entre los británicos, han planteado problemas.