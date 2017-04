Turquía vota 'sí' a los cambios constitucionales que dan más poder a Erdogan

El 'sí' en el referéndum de reforma constitucional de Turquía ha obtenido la victoria con un 51,32% de los sufragios, con el 98,40% de las papeletas escrutadas, según la información ofrecida por la agencia de noticias gubernamental Anadolu.

Sin embargo, las cifras podrían no reflejar el resultado definitivo. Una dirigente del Partido del Movimiento Nacionalista (MHP, derecha reaccionaria, aliado del Gobierno) que ha hecho campaña por el 'no', desafiando la línea oficial de su partido, ha afirmado que la Comisión Electoral todavía no ha llegado a las cifras ofrecidas por Anadolu, y que el 'no' estaría ganando en el recuento.

Además, dirigentes del opositor Partido Republicano Popular (CHP, socialdemócrata laico) han denunciado irregularidades durante las votaciones y han afirmado que se impugnarán parcialmente los resultados, para lo que cuentan con 48 horas.

Turquía ha abierto con puntualidad los colegios electoralespara el referéndum en el que más de 55 millones de turcos deciden este domingo si aprueban o no 18 reformas constitucionales que convertirían el país en una república presidencialista, lo cual dotaría a la jefatura del Estado de amplios poderes ejecutivos.

A primera hora de la mañana, la afluencia era discreta en un colegio del barrio conservador de Balat, en Estambul, donde la presencia de velos y barbas islámicas era predominante. Una interventora de ese centro ha asegurado a este diario que las horas de mayor participación son entre las 14:00 y las 15:00 hora local (una hora menos en la España peninsular). Por su parte, una observadora delopositor Partido Republicano Popular (CHP, socialdemócrata laico) ha señalado que, por el momento, la votación transcurría con normalidad. A última hora de la mañana se han producido largas colas para votar en numerosos colegios electorales.

"EL PRESIDENTE TENDRÍA PODER SOBRE LA JUSTICIA"

Entre los votantes del 'sí' a esta consulta impulsada por el presidente,Recep Tayyip Erdogan, predominaba el discurso oficial de una “Turquía más fuerte”, mientras que un votante del 'no', Emre Göztürk, se mostraba crítico con esa teoría: “Yo votaría que 'sí' a un sistema presidencialista como el de Estados Unidos, pero lo que proponen no lo es. El presidente tendrá mucho poder (ejecutivo) e influencia sobre el sistema judicial”, comentaba a EL PERIÓDICO.

Una de las objeciones más habituales es precisamente la falta de contrapesos y sistemas de rendición de cuentas que se propone en la reforma: se reduciría el número de representantes del Consejo General del Poder Judicial de 22 a 13, con una influencia mayor en la elección de sus miembros por parte del presidente.

Además, el presidente podrá pertenecer a un partido político, y las elecciones presidenciales y legislativas se celebrarían el mismo día, lo que facilitaría las posibilidades de que la gran asamblea nacional y el jefe del Estado sean del mismo partido. Y en el Tribunal Supremo, el único órgano capaz de juzgar al jefe de Estado, este elegiría a 12 de los 15 miembros, con los otros tres miembros restantes designados por el Parlamento.

SONDEOS FAVORABLES AL 'SÍ'

El resultado que ofrecían las encuestas ha ido inclinándose en favor del 'sí'. Entre diciembre y marzo, la mayoría auguraban una victoria del 'no', pero según han avanzado las semanas, se ha ido dando la vuelta al resultado. De las últimas diez encuestas, todas ellas llevadas a cabo en abril, ocho dan la victoria al 'sí'. Ninguna de estas encuestas habla de una victoria aplastante del 'sí' o del 'no'. Además, a modo de referencia, en las dos convocatorias electorales de 2015, prácticamente ninguna encuesta acertó los resultados, que se espera que se empiecen a conocer a partir de las 21:00 hora española.

SISTEMA PRESIDENCIAL

Erdogan se ha referido este domingo al referéndum para instaurar un sistema presidencial que se trata de un hehco "histórico" y que el cambio servirá para acelerar el desarrollo y definir su futuro. "El referéndum de hoy no es uno cualquiera, es uno de los más importantes en nuestra Historia", declaró Erdogan tras votar en Estambul.

El gran impulsor de la reforma, sostuvo que el modelo presidencialista aceleraría el desarrollo del país y equiparó el cambio con lograr los objetivos de Mustafa Kemal Atatürk, el fundador de la moderna república laica. "Con este cambio nuestro pueblo decidirá por un salto en su desarrollo. Tenemos que hacer una elección inusual para lograr el objetivo de Mustafa Kemal Ataturk de alcanzar a las civilizaciones contemporáneas", agregó el político islamista. Erdogan vaticinó que habrá una alta participación y que cuando se abran las papeletas esta noche Turquía caminará "hacia el futuro".