Los tuiteros del 'The Independent' sacan los colores a Theresa May

El diario británico 'The Independent' publica en la edición digital de este miércoles los tuits de varios lectores con fotografías en las que se ve a la primera ministra británica, Theresa May, apoyando en el pasado la presencia del Reino Unido en la Unión Europea.

"Theresa May olvida cuando le conviene que apoyó la pertenencia del Reino Unido a la UE. Aquí un pequeño recuerdo", escribe James Melville.

Fearghas Kelly, por su lado, recuerda la frase que la líder del conservador Partido Unionista Escocés, Ruth Davidson, pronunció sobre la primera ministra británica, "no es una mujer conocida por no cambiar de opinión". En la foto May sostiene un cartel que dice "conque más fuertes más seguros", en referencia a la formar parte de la UE.

Theresa May "not a woman known for changing her mind" says Ruth Davidson. Eh... #ScotRef pic.twitter.com/FadkKvK3N8 — Fearghas Kelly (@FearghasKelly) 28 de marzo de 2017

Otro lector, Steve Burnio, ha tuiteado: "Recuerda: te vendiste porque alguien quiso ser primera ministra"

Remember: you were sold out because somebody wanted to be the prime minister pic.twitter.com/DeGr2cnjfr — BURNS (@TheSteveBurnio) 29 de marzo de 2017

El diario también recoge algunos 'memes' sobre la firma del 'brexit'. En el primero, Rossalyn Warren simula la nota que escribe May cuando firmar la carta del 'brexit': "no tengo ni idea de lo que estoy haciendo". Los otros dos tuits hacen referencia a temas futbolísticos. En el primero May escribe "Wenger fuera", en referencia al entrenador del Arsenal, Arsène Wenger, y en el segundo el entrenador del Tottenham, Maurico Pochetimo, aparece sonriendo junto a la primera ministra en el momento de la histórica firma.