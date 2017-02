Trump sigue usando su viejo teléfono en lugar del codificado que recibió

Varios senadores estadounidenses han pedido explicaciones al presidente estadounidense, Donald Trump, sobre el uso de su viejos martphone, un Samsung Galaxy, alegando que podría poner en peligro algunos secretos nacionales.

"¿Recibió Trump el 20 de enero o antes un smartphone seguro y codificado para su uso personal? Si así fue, ¿lo está usando?", ha preguntado este martes el senador Tom Carper en su cuenta de Twitter. Carper, junto a su colega demócrata Claire McCaskill divulgó una carta que ha dirigido a la Administración en la que pedían información sobre el dispositivo del presidente.

Did Trump receive a secured,

encrypted smartphone for his personal use on or before Jan. 20? If so, is he using it? https://t.co/Gz9z1lZjOa