Trump prohíbe a los transexuales servir en el Ejército

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha anunciado este miércoles su decisión de prohibir que los transexuales sirvan en las Fuerzas Armadas del país, tras haber consultado con sus "generales y expertos militares".

Trump ha hecho el anuncio a través de su cuenta personal de Twitter y ha detallado que su Gobierno "no aceptará ni permitirá" que personas tránsgenero "sirvan en ninguna capacidad" en las Fuerzas Armadas.

After consultation with my Generals and military experts, please be advised that the United States Government will not accept or allow......