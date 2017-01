Trump inicia su primera semana laboral con una apretada agenda

Enfrentado a los medios de comunicación tras un fin de semana rico en polémicas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inicia su primera semana de trabaja con una apretada agenda. Tras haber firmado ya sus primeros decretos para empezar a desmontar la reforma sanitaria de Obama, Trump recibe este lunes en la Casa Blanca a algunos de los grandes fabricantes estadounidenses. "Una semana ocupada con el foco puesto en la creación de empleo y la seguridad nacional", ha escrito él mismo en su cuenta personal de Twitter, anunciando la reunión.

<pBusy week planned with a heavy focus on jobs and national security. Top executives coming in at 9:00 A.M. to talk manufacturing in America.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 23, 2017 >

Como ya anunció, Trump tiene voluntad de multiplicar los decretos y las iniciativas en sus primeros días de trabajo para traducir en hechos sus promesas electorales. Sus primeros movimientos hasta ahora ya han sido ya toda una declaración de intenciones. Además de empezar a desmontar la reforma sanitaria, la web de la Casa Blanca ha eliminado su servicio en español, así como todas las referencias al cambio climático.

En otro gesto muy significativo con el que quiere dejar claro cuáles van a ser sus alianzas, el viernes, el presidente estadounidense recibirá a la primera ministra británica, Theresa May, para abordar la firma de un nuevo tratado comercial entre ambos países. Y la advertencia ya ha llegado de la Comisión Europea, que ha recordado a May que deberá esperar a que se consume el 'brexit', ya que los tratados comerciales son competencia "exclusiva" de la UE.