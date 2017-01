Trump firma la orden para construir el muro con México

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pisa el acelerador para convertir en realidades promesas que fueron eje central (y especialmente controvertido) de su campaña. Planteamientos como la construcción del llamado “muro” con México, la deportación de gente sin documentos, el freno a los refugiados o el veto a los musulmanes le granjearon el apoyo de millones de estadounidenses, entregados a su apocalíptica visión y a su respuesta de “América primero”. A la vez, provocaron alarma entre muchos activistas por los derechos humanos. Ahora que dejan de ser promesas unos intensifican el aplauso y otros, la denuncia.

Este miércoles, después de haber usado en los primeros cinco días el poder de su cargo para iniciar la embestida contra la reforma sanitaria, desmantelar el acuerdo de libre comercio con Asia, reactivar dos polémicos proyectos de oleoductos, congelar contrataciones y sueldos de funcionarios y retirar fondos federales a organizaciones internacionales de ayuda humanitaria que vincula al aborto, ha llegado la hora de la seguridad nacional. Y en un acto en el Departamento de Seguridad Nacional, Trump ha estampado su firma en dos órdenes ejecutivas centradas en la inmigración.

LAS ÓRDENES DEL DÍA

Una de esas órdenes redirige apropiaciones del presupuesto federal para pagar la construcción de “una gran barrera física” entre EEUU y México. Y en una entrevista con la cadena ABC antes de la firma, Trump ha insistido en que “la planificación comenzará inmediatamente” y la construcción “en los próximos meses”. Además, ha insistido en que México “reembolsará” los costes, que inicialmente tendrán que financiar los contribuyentes estadounidenses. El presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, que se reunirá en Washington con Trump la semana que viene, ha insistido repetidamente en que no se harán cargo de esa construcción.

La orden ejecutiva de Trump da prioridad a la “persecución y deportación de inmigrantes ilegales que han violado nuestras leyes”, según ha explicado el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, y buscará aumentar las detenciones en la frontera. Para ello se incrementará el espacio para los detenidos y se acaba también con un sistema actual en el que a algunos inmigrantes aprehendidos se les dejaba libres, instándoles solo a comparecer posteriormente ante las autoridades.

La segunda de las órdenes está titulada “mejorar la seguridad pública en el interior de Estados Unidos” y, según Spicer, va a reforzar a las agencias federales en la lucha contra la inmigración ilegal. “Van a aplicar las leyes sin disculpas”, ha dicho el portavoz. La orden incluye castigos a las llamadas “ciudades santuario”, cerca de 200 localidades entre las que se cuentan Nueva York, San Francisco y Chicago,donde las autoridades limitan la cooperación con las agencias de inmigración federal y a las que ahora el presidente amenaza con quitar financiación.

EL TRIUNFO DEL ALA POPULISTA DE SU CÍRCULO

El impulso a las políticas restrictivas de inmigración es ampliamente considerado en la Casa Blanca como un triunfo del ala populista del círculo más cercano de Trump, que incluye a su estratega jefe,Stephen Bannon; a uno de sus asesores políticos, Stephen Miller; así como al senador Jeff Sessions, su nominado como fiscal general. Y ha sido la confirmación del “gran día planeado en seguridad nacional” que el martes por la noche el propio Trump había anunciado usando Twitter.

Big day planned on NATIONAL SECURITY tomorrow. Among many other things, we will build the wall!