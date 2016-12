Trump elige a un economista anti-China como consejero de Comercio

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha elegido a Peter Navarro para comandar el nuevo Consejo Nacional de Comercio de la Casa Blanca, según ha informado el equipo de transición.

Navarro tiene 67 años, es economista y profesor de la Universidad de California y defiende una línea de relaciones comerciales más duras con China. Ha escrito varios libros que describen la amenaza que representa el gigante asiático para la economía de Estados Unidos, así como el deseo de Pekín de convertirse en la potencia económica y militar dominante en Asia. El más conocido de ellos es 'Death by China: How America Lost its Manufacturing Base' (Muerto por China: Cómo EEUU perdió su base industrial), que originó un documental del mismo nombre.

@ArizonaAFLCIO Inviting you to watch the trailer for our new film on jobs, outsourcing, and unfair trade with China: http://t.co/yp8Ku51h