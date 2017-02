Trump critica a la cadena Nordstrom por dejar de vender productos de Ivanka Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha criticado la decisión "injusta" de la cadena de tiendas de lujo de Nordstrom de dejar de vender la línea de moda de su hija mayor Ivanka, que está asumiendo en la Casa Blanca el papel de primera dama.

"Mi hija Ivanka ha sido tratada de forma injusta por Nordstrom", ha declarado Trump en Twitter, poco después de haber criticado a los jueces en su discurso sobre seguridad interior ante una asociación de sherifs y policías. "Es una gran persona que siempre me empuja a hacer lo correcto. Terrible", ha afirmado el dirigente.

My daughter Ivanka has been treated so unfairly by @Nordstrom. She is a great person -- always pushing me to do the right thing! Terrible!