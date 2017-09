Trump: "Corea del Norte solo entiende una cosa"

El presidente de EEUU, Donald Trump, se ha sumado desde Twitter al coro internacional de condenas ante la nueva prueba nuclear realizada por Corea del Norte. En una serie de tuits, Trump afirma que el régimen de Kim Jong-un se ha convertido en "una gran amenaza" y pronostica que el intento de diálogo y apaciguamiento por parte de Corea del Sur "no va a funcionar". "¡Solo entienden una cosa!", concluye.

..North Korea is a rogue nation which has become a great threat and embarrassment to China, which is trying to help but with little success. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 de septiembre de 2017

"Corea del Norte ha realizado una importante prueba nuclear. Sus palabras y acciones siguen siendo muy hostiles y peligrosas para Estados Unidos", ha escrito Trump en su primer tuit.

"Corea del Norte es una nación malvada que se ha convertido en una gran amenaza y en un problema para China, que trata de ayudar, pero con poco éxito", ha proseguido, en lo que es probablemente su mayor reconocimiento hasta la fecha al papel de Pekín en este asunto.

South Korea is finding, as I have told them, that their talk of appeasement with North Korea will not work, they only understand one thing! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 de septiembre de 2017

"Corea del Sur está viendo, como ya le dije, que su intento de apaciguamiento con Corea del Norte no va a funcionar. ¡Solo entienden una cosa!", concluye Trump en tono amenazador.

OIEA

Las reacciones internacionales tras el ensayo nuclear de Corea del Norte no se hicieron esperar. El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Yukiya Amano, calificó la prueba de una bomba de hidrógeno como "un acto extremadamente deplorable". "Una vez más, instó con vehemencia a Corea del Norte a plenamente aplicar las resoluciones relevantes del Consejo de Seguridad de la ONU y del OIEA", concluyó Amano en su declaración.

Japón

El primer ministro nipón, Shinzo Abe, consideró "intolerable" el nuevo test nuclear, que supone "una grave e inmediata amenaza de seguridad" que "incrementa aún más el peligro del régimen" y "menoscaba seriamente a la paz y a la seguridad en la región".

La OTAN

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, exigió al régimen de Kim Jong-un poner fin "de inmediato" a todas sus actividades nucleares y de misiles balísticos "de forma completa, verificable e irreversible", y le pidió reanudar el diálogo con la comunidad internacional.

China

Durante la inauguración de la cumbre de potencias emergentes BRICS (Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica), el presidente de China, Xi Jinping, eludió en su discurso a Corea del Norte, aunque simultáneamente el Ministerio de Exteriores chino emitió una enérgica condena contra Pyongyang. Pekín pidió a Pyongyang que respete las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, "deje de tomar decisiones equivocadas" y vuelva "de forma real al camino del diálogo".

Rusia

Rusia tachó el test norcoreano de "seria amenaza para el mundo", e insistió en que todas las partes implicadas en el conflicto en la península coreana deben volver conversar. "Seguir en esta línea puede tener serias consecuencias para la propia Corea del Norte", añadió el Ministerio de Exteriores ruso. Al mismo tiempo, Moscú llamó al resto de los países a "mantener la sangre fría y evitar cualquier acción que continúe con la escalada de tensión".

Francia

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, reclamó a los miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y a la Unión Europea una respuesta "rápida". El mandatario condenó "con la mayor firmeza" la prueba e instó en un comunicado a los miembros del Consejo a que reaccionen "rápidamente a esta nueva violación por Corea del Norte del derecho internacional".

Reino Unido

El ministro de Exteriores británico, Boris Johnson, defendió este domingo la vía de las sanciones para abordar la crisis abierta con Corea del Norte, aunque subrayó que "todas las opciones" están abiertas tras el nuevo ensayo nuclear de Pyongyang. "Nuestra visión en el Reino Unido es que los medios pacíficos y diplomáticos son la mejor opción. Pensamos que la ruta de las sanciones todavía tiene potencial", dijo Johnson a la cadena Sky News.