Trump aumenta aún más el poder de Bannon, el ultra que ideó el veto a los musulmanes

En 2013, en una charla con un periodista, Steve Bannon se declaró “leninista”. “Lenin quería destruir el estado y ese es mi objetivo”, dijo el antiguo militar, empleado de Goldman Sachs y por entonces encargado de la web de ultraderecha Breitbart. “Quiero hacer que todo se derrumbe y destruir todo el establishment actual”.

Bannon diría luego que no recordaba esa conversación pero nunca ha desmentido su veracidad. Y el eco de esas declaraciones cobra especial sentido ahora que Bannon, fichado el pasado verano por Donald Trump como consejero delegado de su campaña, es el hombre más fuerte del presidente en la Casa Blanca.

Esa fortaleza ha sido innegable desde que Trump nombró durante la transición a Bannon su estratega jefe. Porque Trump creó una estructura dual de poder en el ala oeste en la que la otra pata era Reince Priebus, que fue presidente del Comité Nacional Republicano y ayuda a Trump a tener un enlace con el aparato de un partido que durante meses le rechazó. Pero Bannon ha pesado y pesa más que Priebus, tiene más libertades y es menos responsable legalmente, y tiene más influencia en el presidente (como Jared Kushner, casado con Ivanka Trump, al que ha integrado en esa estructura nombrándolo asesor especial).

PODER CRECIENTE

El poder de Bannon en la Casa Blanca no hace más que aumentar. El sábado,Trump firmó un memorando presidencial reestructurando el Consejo de Seguridad Nacional, y dio a su mano derecha un asiento en el nuevo organigrama de ese trascendental órgano. A la vez, Trump quitaba peso al Director Nacional de Inteligencia y al presidente de la Junta de Jefes del Estado Mayor de la Defensa, a los que ahora solo invitará a las conversaciones relativas “a sus responsabilidades y experiencia”, una decisión que hasta una republicana como Condoleezza Rice, que sirvió como asesora de seguridad nacional de George W. Bush, ha definido de “extrema locura”.

Esa es la última muestra del ascenso de un ultraderechista lastrado por sombras de antisemitismo e ideas supremacistas blancas en esta Administración, pero su sello se siente a diario. Amante y conocedor del poder de la provocación, Bannon es quien ha animado a Trump a enfrentarse agresivamente con la prensa y se ha esforzado personalmente por agravar ese enfrentamiento con declaraciones como las que hizo esta semana, diciendo que los medios tradicionales “no tienen poder y tienen cero integridad e inteligencia” e instando a los periodistas a “cerrar la boca y simplemente escuchar un rato”.

