Trump amenaza con retirar las ayudas a la Universidad de Berkeley tras las protestas

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha amenazado este jueves con cortar la financiación federal de la Universidad de Berkeley tras los episodios de violencia de este miércoles por la conferencia del editor del portal de noticias de extrema derecha Breitbart, Milos Yiannopoulos.

'Si la Universidad de Berkeley no permite la expresión libre y practica la violencia sobre las personas inocentes que tienen diferentes puntos de vista, SE QUEDA SIN FONDOS FEDERALES?", ha escrito Trump en Twitter.

If U.C. Berkeley does not allow free speech and practices violence on innocent people with a different point of view - NO FEDERAL FUNDS?