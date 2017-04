Trump amenaza a Kim Jong-un: "Corea del Norte está buscando problemas"

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha irrumpido este mediodía con un tuit en la escalada de tensión entre su país y Corea del Norte. En un mensaje en esta red social, el presidente estadounidense ha dejado claro que Washington está dispuesto a afrontar por sí solo el desafío de Kim Jong-un.

North Korea is looking for trouble. If China decides to help, that would be great. If not, we will solve the problem without them! U.S.A.