Trump acusa a 'The New York Times' de hacer fracasar una operación contra el líder del Estado Islámico

El presidente de EEUU, Donald Trump, acusó este sábado al diario 'The New York Times' de "frustrar" un plan de su Gobierno para matar al líder del grupo yihadista Estado Islámico (EI), Abu Bakr al Bagdadi, sin aportar detalles sobre su denuncia.

"El fracasado New York Times frustró un intento de EEUU para matar al terrorista más buscado, Al Bagdadi. (Pusieron) Sus enfermizos intereses por encima de la seguridad nacional", escribió Trump en uno de una larga retahíla de tuits a primera hora de la mañana.

The Failing New York Times foiled U.S. attempt to kill the single most wanted terrorist,Al-Baghdadi.Their sick agenda over National Security