Trump acusa a Obama de "estar detrás" de las filtraciones sobre él y su equipo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha acusado a su predecesor demócrata, Barack Obama, de "estar detrás” de lasfiltraciones a la prensa de información procedente de los servicios de inteligencia y relacionada con él, su equipo y su Gobierno, así como de organizar las protestas contra su gestión que se están sucediendo en las calles de varias ciudades de EEUU.

El presidente ha hecho esta afirnación, sobre la que no ha aportado pruebas, en una entrevista difundida este martes por la cadena Fox News.

Trump says Obama is "behind" the protests at GOP town halls and leaks coming from the White House pic.twitter.com/HAPhHIEtzU