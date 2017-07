Tormenta en la CNN tras dimitir tres periodistas por una historia sobre Trump

La cadena de televisión estadounidense CNN trata de preservar su credibilidad después de retractarse y retirar un artículo sobre la presunta relación entre miembros del equio del presidenteDonald Trump con un fondo de inversión ruso. Tres periodistas delequipo de investigación de la cadena han dimitido y el asunto ha dado pie a nuevos ataques del presidente contra CNN, a la que acusa de publicar "noticias falsas".

Los dimisionarios son el autor del artículo, Thomas Frank, y dos responsables del del equipo de investigación de la cadena, Eric Lichtblau y Lex Haris. Los tres son afamados reporteros. Erich Lichtblau, galardonado con un Pullitzer en el 2006, dejó el 'New York Times' hace solo unas semanas para ir a la cadena.

Una fuente anónima

La historia por la que han dimitido sostenía que la comisión de Inteligencia del Senado estaba investigadno la relación entre un fondo de inversión ruso y Anthony Scaramucci, asesor de Trump. La cadena decidió retirar la historia, explicando que "no respetaba los estándares periodísticos" del grupo, al estar basada solo en una fuente anónima.

La historia solo fue publicada en la web y todos los enlaces a la misma fueran con posterioridad desactivadas. La cadena aceptó luego la dimisión de sus tres periodistas, tras subrayar no obstante que la retractación no significa que la historia no sea cierta, sino que en este caso no se siguieron todos los prodecdimientos habituales en este tipo de trabajos de investigación, que son revisados a varios niveles y pasan por el filtro de varios periodistas y jefes de redacción, así como de abogados de la empresa.

Scaramucci aceptó la rectificación. "CNN ha hecho lo que debía. Gesto de clase. Excusas aceptadas. Todo el mundo se equivoca. Avanzamos".

No así, Donald Trump, que en Twitter aprovechó para fustigar de nuevo a la cadena. "Noticias Falsas CNN está preparando cambios de gestionó ahora que les han pillado publicando noticias falsas sobre Rusia. ¡Los ratings por los suelos!, tuiteó el presidente.

Fake News CNN is looking at big management changes now that they got caught falsely pushing their phony Russian stories. Ratings way down! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 de junio de 2017

Pese a la reacción de la CNN, el asunto daña a la cadena, que en enerO creó con sus mejores periodistas un potente equipo de investigación que ha ido sucesivamente reforzando con nuevas incorporaciones para poder cubrir la nueva era Trump. "Buscar la verdad. Obligar a los poderosos a rendir cuentas", es la nueva directriz de la cadena.