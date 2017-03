Tobias Ellwood, el diputado que intentó reanimar al policía, convertido en héroe para los británicos

A parte de los agentes de las fuerzas de seguridad, el atentado de esta tarde en Londres ha dejado un héroe: el diputado conservador Tobias Ellwood. Unas fotografías en que se le ve intentando, a la desesperada, reanimar mediante el boca a boca al agente apuñalado por el atacante ha generado un enorme impacto en la opinión pública británica.

Ellwood, que había servido en el Ejército llegando al grado de capitán y cuyo hermano falleció en el atentado de Bali, estaba cerca del lugar de los hechos cuando se produjo el ataque y corrió a socorrer al agente, al que comenzó a practicar el boca a boca para intentar mantenerlo con vida hasta la llegada de la ambulancia.

What an incredible image of @Tobias_Ellwood pic.twitter.com/MjNvQrliFv

Por desgracia, sus esfuerzos fueron en vano y el policía falleció. Instantes más tarde, el diputado fue fotografiado con el rostro abatido y con sangre en su traje.

This is so heartwarming in such a horrible day, Bournemouth East I would be so proud you elected @Tobias_Ellwood pic.twitter.com/nIPc0O70x2