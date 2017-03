Un tiroteo en el Parlamento causa varios heridos

Un tiroteo ha ocurrido fuera del recinto del Parlamento de Londres, que ha cerrado sus puertas, suspendido la sesión y ha pedido a los diputados que no salgan a la calle. Algunos testigos hablan de varias personas heridas en el atentado y otros relatan haber visto a un hombre con un cuchillo. Un helicóptero sobrevuela la zona.

Varios políticos y periodistas están tuiteando sobre el incidente, del que se desconocen los detalles.

Man receiving medical attention outside Westminster Hall. I heard loud explosion on Westminster bridge. Public running away

— Christopher Hope (@christopherhope) March 22, 2017

ABRIMOS UN HILO DIRECTO

-----------------------------------------------------



16:16 La BBC informa de que varias personas han resultado heridas en el puente de Westminser, adyacente al Parlamento. Algunos testigos informan que un coche ha arrollado deliberadamente a los peatones.

16:14 David Lidington, portavoz de la Cámara de los Comunes, ha informado que un policía ha sido herido con arma blanca y que el presunto agresor ha sido abatido por la policía.

16:11 Empiezan a aparecer en Twitter fotos y vídeos del lugar de los hechos.

London air ambulance arrives in Parliament Square after incident at Palace of Westminster (via @ptr_yeung) pic.twitter.com/tpqjcU4CXl — Gabardicle (@Gabardicle6) 22 de marzo de 2017



16:09 La policía metropolitana ha recibido aviso del incidetne a las 2.40 hora local, según ha informado en su cuenta de Twitter.

We were called at approx 2:40pm to reports of an incident at #Westminster Bridge. Being treated as a firearms incident - police on scene — Metropolitan Police (@metpoliceuk) 22 de marzo de 2017



16:06 La agencia Reuters informa que al menos hay una decena de heridos en el puente de Westminster.