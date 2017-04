El testimonio en televisión de una modelo atacada con ácido por su expareja conmociona a Italia

Una modelo italiana y antigua finalista del certamen de bellezaMiss Italia que fue atacada con ácido por su expareja hace cerca de tres meses ha conmocionado con su testimonio a los espectadores de un programa de la televisión de su país.

La vida de Gessica Notaro, de 27 años, ha cambiado radicalmente tras el ataque perpetrado por su exnovio, en el que sufrió graves heridas cutáneas, y se enfrenta ahora a la posible pérdida de visión de un ojo. Notaro apareció en un programa de la televisión italiana el pasado jueves en el que, tras explicar su historia, se descubrió la cara y lelanzó un mensaje a su agresor: "Quiero que veas lo que me has hecho. Esto no es amor".

La realización del programa había hablado con la modelo previamente y le había ofrecido realizar la entrevista con el pañuelo puestoo sin él, del modo en que estuviese cómoda. La modelo aseguró que prefería que todos vieran lo que le había pasado para crear conciencia.

TENÍA UNA ORDEN DE ALEJAMIENTO

Tras haber pasado por múltiples operaciones y miebntras sigue luchando por conservar la vista, Notaro decidió dar un paso al frente para denunciar el sufrimiento que le ha causado su expareja. La modelo había terminado la relación con su exnovio el pasado verano y poco después denunció ser víctima de acoso por su parte, lo que conllevó que se le impusiera una orden de alejamiento.

"Mientras el ácido me comía la cara yo estaba de rodillas rezando", explicó la modelo. "En esos momentos pensaba: Dios mío, por favor, llévate mi belleza pero déjame la vista", añadió emocionada.