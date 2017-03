Solo hombres en las fotos del primer Consejo de Jóvenes en Arabia Saudí

Sobre el papel, parecía una iniciativa estimulante en un país que no se caracteriza por tener plataformas de mujeres en la vida pública. Sin embargo, cuando se constituyó el Consejo para Jóvenes de Qassim, una provincia, llamó la atención la ausencia, precisamente, de mujeres.

Las fotografías del evento evidencian que hay 13 hombres sobre el escenario que aglutina al nuevo consejo, sin la sola presencia de una mujer. Al parecer, las mujeres estaban en otra habitación, conectada por vídeo. Las fotos donde predominan los hombres en un consejo destinado a las mujeres han circulado por las redes sociales tras el encuentro del pasado sábado.

