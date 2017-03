Soldados israelís detienen a un niño palestino de 8 años

La organización pro derechos humanos israelí B'tselem ha difundido estas imágenes, captadas por uno de sus voluntarios, que recogen ladetención por parte de una quincena de soldados israelís de unniño palestino de 8 años, Sufian Abú Hittah, en Hebrón (Cisjordania) el pasado domingo a mediodía.

Según el relato de la organización a partir de declaraciones de testigos, el niño había salido de casa de sus abuelos, descalzo, para buscar un juguete que había perdido en los alrededores cuando los militares le detuvieron. En un primer momento lo condujeron hacia el asentamiento de Kiryat Arba, pero luego decidieron levarle al barrio de Al Harika, donde exigieron a Sufian que señalara a los niños que supuestamente habían tirado poco antes piedras y un cóctel Molotov al asentamiento.

MÁS DE UNA HORA

"Me acerqué a uno de los soldados y le pedí que me devolviera a mi hijo. 'Si quieres que te lo devolvamos, convéncelo de que nos diga los nombres de los niños que estaban tirando piedras', me dijo –ha relatado a B'Tselem la madre del niño, Amani–. Traté de explicarle que no vivimos en el barrio y solo estábamos visitando a mis padres. Le dije al soldado que Sufian no sabe los nombres de los niños del barrio. Me ignoró, y los soldados le siguieron arrastrando por los brazos. Sufian temblaba de miedo".

En las imágenes puede observarse cómo los soldados llevaron al niño a varias casas del barrio, supuestamente para que delatara a los otros chicos, seguidos por un grupo de mujeres, entre ellas la madre, que trataban de que lo liberaran. No lo consiguieron hasta más de una hora después.