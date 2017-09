Los rusos abandonan el consulado de San Francisco echando humo

Los vecinos del consulado de Rusia en la ciudad estadounidense de San Francisco vieron alarmados el viernes como la chimenea de la delegación diplomática expulsaba un misterioso humo negro en plena canícula. No tardaron en llamar a los bomberos, que se acercaron raudos al lugar. Falsa alarma. "Ha habido una alerta, pero no se trata de un incendio, todo está bien y nos vamos del lugar", colgaron en su cuenta de Twitter poco después los bomberos para tranquilidad del vecindario.

MEDIA! The Russian embassy had a fire alarm NOT A FIRE everything is okay and we are clearing Thank you pic.twitter.com/q3O9Knfa65