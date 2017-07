La reforma sanitaria de Trump, sin opciones tras el rechazo de dos senadores republicanos

La nueva propuesta de ley sanitaria impulsada por la Administración de Donald Trump, la llamada 'Trumpcare' que debía sustituir al programa de salud Obamacare se ha quedado sin opciones de progresar en el Senado después de que otros dos legisladores republicanos anunciaran su oposición al texto, con lo que han dejado en minoría a la bancada conservadora.

El revés no ha parecido hacer mella en Donald Trump, que, vía Twitter, ha pedido al Partido Republicano que derogue la reforma sanitaria de Barack Obama Obamacare aunque no se haya aprobado un programa alternativo. "Los republicanos deberían simplemente derogar el fallido Obamacare y trabajar desde cero en un nuevo plan de salud. ¡Los demócratas se sumarán", ha escrito en un tuit.

Republicans should just REPEAL failing ObamaCare now & work on a new Healthcare Plan that will start from a clean slate. Dems will join in!