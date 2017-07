La reacción de Merkel ante Putin que no ha tardado en hacerse viral

La 12ª cumbre del G-20 en Hamburgo ha sido este sábado escenario de una divertida anécdota protagonizada porAngela Merkel y Vladimir Putin que rápidamente se ha extendido por las redes.

En un encuentro entre los dos líderes mundiales, el presidente ruso respondía a una pregunta de Merkel gesticulando con énfasis, a lo que ella reaccionaba poniendo los ojos en blanco. Se desconoce el tema de la conversación, pero la mirada de la cancillera alemana ha hablado por sí sola y ha dejado bien claro que no le interesaba en absoluto la entusiasta explicación de Putin.

El omnipresente internet no ha tardado en hacerse eco del hecho y rápidamente han emergido una gran cantidad de vídeos y de 'memes' donde los internautas intentan adivinar de qué hablaban los dos jefes mundiales.

Putin is explaining how he gets his chest so shiny by rubbing baby oil on it before he goes outdoors to show it off. pic.twitter.com/LWsVYGY0mp