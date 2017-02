Qatar Airways lanza el vuelo comercial más largo del mundo

Qatar Airways ha inaugurado este domingo el vuelo comercial más largo del mundo. Con un viaje de 14.535 km entre Doha y Auckland, el vuelo atravesó 10 husos horarios y permaneció en el aire durante 16 horas y 23 minutos, según ha explicado la compañía.

"Hemos aterrizado oficialmente en Nueva Zelanda, la "Tierra de la Gran Nube Blanca". ¡Kia ora!", escribía en su perfil de Twitter Qatar Airways para anunciar el aterrizaje del primer avión del mundo en realizar un trayecto comercial tan largo.

We’ve officially landed in New Zealand, the ‘Land of the Long White Cloud.’ Kia ora! #AucklandTogether pic.twitter.com/d0BNsWRU9f

En el Boeing 777-200LR se sirvieron 1.100 tazas de té y café, 2.000 bebidas frías y 1.036 comidas.

NUEVO RÉCORD

El nuevo enlace de Qatar Airways ha superado al vuelo de Emirates que conectaba Dubai y Auckland y era hasta ahora el vuelo más largo, con 14.200 km de trayecto.

A Historic moment for Qatar Airways as it launches the world's longest flight on New Auckland servicehttps://t.co/8PYupFMTRq pic.twitter.com/ejAVsPIRmX