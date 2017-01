Putin ironiza sobre el espionaje a Trump y las prostitutas rusas, "las mejores del mundo"

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha ironizado este martes sobre las acusaciones de espionaje ruso al presidente electo de EEUU, Donald Trump, afirmando que sus servicios secretos "no corren detrás de cada millonario americano que visita Moscú" y poniendo en duda que el futuro mandatario se relacionara con prostitutas rusas a pesar de que son "las mejores del mundo". A su juicio, se trata de uno más de los intentos de deslegitimar la "convincente" victoria electoral de Trump, a quien ha dicho no conocer personalmente, y de tratar de "atarle de pies y manos" para que no pueda "cumplir sus promesas al pueblo estadounidense".

Cuando visitó Moscú, en noviembre del 2013, Trump "era simplemente un hombre de negocios, uno de los más ricos de EEUU", ha dicho Putin ante la prensa, recordando que ni siquiera se le conocían entonces "ambiciones políticas". "¿Alguien cree que nuestros servicios secretos corren detrás todos los millonarios americanos? Claro que no, es un absoluto delirio", ha insistido.

LAS "CHICAS DE MORAL DUDOSA"

Según un informe cuya autenticidad no ha sido comprobada, los servicios secretos rusos espiaron a Trump con el objetivo de disponer de material para eventuales chantajes, incluido un vídeo de carácter sexual con la implicación de prostitutas supuestamente grabado en esa visita. "Trump habría llegado y habría ido corriendo a ver a prostitutas moscovitas", ha resumido Putin, recordando que el magnate neoyorquino "ha organizado toda su vida concursos de belleza y se ha relacionado con las mujeres más bellas del mundo". "Me cuesta imaginarme que haya corrido al hotel para verse con estas chicas de moral dudosa, a pesar de que son las mejores del mundo, por supuesto", ha bromeado.

Luego ha adoptado un tono más serio para afirmar que la prostitución es "un fenómeno social grave, horrible". Pero que aquellos que "han encargado estos documentos falsos" sobre Trump para "utilizarlos con fines políticos" son "peores que las prostitutas", no tienen "ningún límite moral" y reflejan "la degradación de la élite política en Occidente".

RECADO A OBAMA

El jefe del Kremlin ha vuelto a recurrir a la ironía al asegurar que Rusia no se dirigirá al Comité Nobel "para que le concedan (a Trump) el Nobel de Matemáticas, Física o cualquier otra cosa", en clara referencia al Nobel de la Paz otorgado a Barack Obama. El antecesor de Trump se ha llevado otra colleja: "Hay una categoría de personas que van sin despedirse por respeto (..). Y hay otras que se están despidiendo eternamente, pero no acaban de irse".