Las protestas dejan tres muertos en Venezuela

Jugaron a las cartas, leyeron libros, conversaron. Tomaron el sol y llevaron carpas. Hasta hubo cantantes y no faltó sobre el asfalto el acróbata o el malabarista. Con el “gran plantón nacional”, como se llamó el bloqueo de las principales carreteras del país y en especial las de Caracas, la oposición venezolana inició una semana que considera vital para forzar una salida electoral a la crisis política.“Queremos que la solución sea del propio pueblo”, dijo Henrique Capriles, uno de los líderes de la Mesa de Unidad Democrática (MUD) presente en uno de los cortes. La jornada ha dejado su balance luctuoso: tres personas murieron y siete resultaron heridas en Mérida y Barinas.

Según el Defensor del pueblo, Tarek William Saab, en 20 días, desde que comenzaron las manifestaciones opositoras, perdieron la vida 27 personas. En tanto, el Foro Penal Venezolano informó que desde el 4 de abril el Gobierno ha realizado 1.426 detenciones y todavía hay 59 privados de libertad. “¿Cuántos muertos más necesitan los extremistas de la oposición para abandonar la violencia como forma de hacer política? Cuántos más?”, señaló el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López.

El número dos del chavismo, Diosdado Cabello, no perdió tampoco la oportunidad de criticar la movilización: “Democráticamente, la dirigencia opositora te convoca para que tú mismo te tranques (atasques) y no puedas circular. Siempre tan inteligentes ellos”. La oposición asegura que, con el “plantón”, se ha iniciado una nueva etapa de la “resistencia” el Gobierno. El presidente Nicolás Maduro sabe que afronta una tormenta política. “Vamos a una paz con revolución o no habrá paz en Venezuela ni en América Latina”, advirtió antes de que se iniciara la nueva protesta. Maduro dijo estar “ansioso” por competir con la MUD en las urnas. Los analistas interpretaron que se refirió a los comicios regionales que debieron celebrarse en el 2016. Por lo pronto, Julio Borges, el presidente del Congreso, dijo “no creerle nada” al presidente y, de ese modo, pareció enterrar la posibilidad de una nueva instancia de diálogo con el chavismo.

RECHAZAN DECLARACIONES DE RAJOY

En tanto, la ministra de Exteriores, Delcy Rodríguez, rechazó el llamado a elecciones que formuló el jefe de Gobierno español, Mariano Rajoy “por su carácter injerencista con un país soberano”. Venezuela, añadió Rodríguez, “repudia que se use a nuestra Patria para distraer de los escándalos de corrupción que afloran en el partido de Gobierno en España”. Además de Rajoy, Francia repudió este martes “los nuevos actos de violencia” y llamó a respetar “el derecho a manifestarse pacíficamente”.

FUERZA TELÚRICA

La oposición cree que esta vez se han dado las condiciones para acelerar el proceso de cambio. “Esta semana el pueblo venezolano tiene una cita con la historia”, señaló Pompeyo Márquez en la revistaTal Cual. “A estas alturas del mes, ya es indudable que abril del 2017 pasará a la historia. No ha habido rincón del país que no haya expresado su descontento de muchas maneras”, señaló por su parte el diario El Nacional en su editorial.

Maduro, en su programa televisivo dominical, calificó de “golpistas”las acciones de la MUD y aseguró que el chavismo es ”una fuerza telúrica que no se rendirá” pese a las conjuras que vislumbra en su contra. “No saben lo que somos capaces de hacer. Después de casi 20 años de revolución estoy dispuesto a emprender un nuevo desencadenante histórico”, amenazó. Las protestas opositoras coinciden con una mayor presión regional. Venezuela le pidió a Colombia la entrega de tres militares que desertaron de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) y que huyeron al país vecino a fines de marzo. La ministra de Exteriores, Delcy Rodríguez, pidió al Gobierno de José Manuel Santos que “no preste refugio ni cobijo a unos funcionarios militares que están implicados en el golpe de estado”.