El presidente de la Cámara de los Comunes británica no quiere que Trump hable en el Parlamento

El presidente de la Cámara de los Comunes británica, John Bercow, expresó hoy su "fuerte oposición" a que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncie un discurso ante las cámaras en una futura visita de Estado al Reino Unido.

"Me opongo firmemente a que el presidente Trump pronuncie un discurso en Westminster Hall", dijo Bercow, quien justificó su punto de vista por el veto impuesto por el mandatario estadounidense a los inmigrantes de siete países de mayoría musulmana, si bien subrayó que "valora" la relación de Londres y Washington.

"Creo firmemente que nuestra oposición al racismo y al sexismo, así como nuestro apoyo a la igualdad ante la ley y la independencia judicial, son asuntos extremadamente importantes para la Cámara los Comunes", señaló.

INVITACIÓN POLÉMICA

La primera ministra británica, la conservadora Theresa May, invitó a Trump a una visita de Estado al Reino Unido cuando ambos se reunieron recientemente en Washington, una decisión que ha desatado críticas de la oposición.

Bercow recibió hoy el aplauso de la bancada laborista tras afirmar que la invitación a un líder extranjero a dirigirse a las cámaras británicas "no es un derecho automático, sino un honor que debe ganarse".

"A pesar de que habitualmente una invitación a un líder que está de visita para ofrecer un discurso se haría en nombre de los dos presidentes (de los Comunes y de la Cámara de los Lores), yo no querría extender esa invitación al presidente Trump", recalcó.

El responsable de la Cámara baja británica agregó que hay "numeroso precedentes" en el Reino Unido de visitas de Estado en las que el mandatario extranjero no se ha dirigido al Parlamento.

El líder de la oposición laborista, Jeremy Corbyn, dio la bienvenida al punto de vista de Bercow, quien fue elegido diputado por el Partido Conservador.

"Bien dicho, John Bercow. Debemos defender los valores de nuestro país. La visita de Estado de Trump no se debe producir", afirmó Corbyn en Twitter.

Well said John Bercow. We must stand up for our country's values. Trump's State Visit should not go ahead. https://t.co/nd9NWpwCeY